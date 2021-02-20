وفد منطقة عجمان الحرة يزور جناح الاستدامة "تيرّا" في إكسبو 2020 دبي

زار وفد من منطقة عجمان الحرة ترأسه سعادة المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام المنطقة الحرة، جناح الاستدامة "تيرّا" في إكسبو 2020 دبي، وذلك تماشياً مع رؤية المنطقة الحرة والتزامها بتحقيق الاستدامة. وتمَّ تشييد هذا البناء بتصميمٍ مُستدام ليكون قابلاً للتشغيل بمحصلة استهلاك صفرية للطاقة والمياه.

وقام الوفد باستكشاف خصائص الجناح لمعرفة معلوماتٍ أكثر حول كيفية بناء مُستقبلٍ أكثر استدامةً، والطرق العديدة التي يمكن لأفراد المجتمع من خلالها تطبيق معايير الاستدامة في حياتهم اليومية، بما في ذلك الاعتماد على الطاقة الشمسية والاستخدام الذكي للمياه. . وتتبنى المنطقة الحرة، التي تعتبر أول جهة في إمارة عجمان وأول منطقة حرة تقوم بزيارة الجناح، نهجاً يقوم على دفع مسيرة الاستدامة، حيث من المتوقع أن تُكمل بناء مشروع "المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة" الذي يجمع بين المنهجيات والتقنيات المُستدامة في إطار رؤية منطقة عجمان الحرة لتحقيق الاستدامة.

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