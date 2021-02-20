انترناشونال جولدن جروب تشارك في معرض آيدكس 2021

أعلنت مجموعة " انترناشونال جولدن جروب – آي جي جي" عن مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للدفاع " آيدكس 2021" الذي تنطلق فعالياته يوم الأحد 21 فبراير الجاري في مركز أبوظبي للمعارض، حيث يضم جناح الشركة تحت مظلته 50 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية والتكنولوجية.

وأعرب الفريق .م / محمد هلال الكعبى رئيس مجلس إدارة المجموعة عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الدولي الهام الذي يقام في هذه الظروف الاستثنائية، موضحاً أن المجموعة حريصة على التواجد في هذا الحدث الهام لتعزيز المشاركات الوطنية التي تعتبر الأهم والأكبر ، ومشيراً إلى أهمية احتضان جناح المجموعة لعشرات الشركات من دول متعددة بصدد تقديم أحدث المنتجات في الصناعات الدفاعية والأمنية.

وقال الكعبي:" إن المعرض يشكل منصة هامة للشركات الاماراتية التي تحرص على استعراض منتجاتها الوطنية في ظل وجود مشاركات عالمية كبيرة ، الأمر الذي يتيح لنا المنافسة بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة للصناعات الدفاعية الوطنية".

وأضاف:"سيتيح جناح المجموعة للشركاء التعرف على اخر تطورات تكنولوجيا الدفاع والتصنيع العسكري في العالم ، و تبادل الخبرات و بحث فرص التعاون مع المصنعين والخبراء والعارضين من مختلف الدول " .

وتابع بالقول :" ستحرص مجموعة " آي جي جي" على عرض أحدث المعدات الدفاعية وتقنيات صناعة الدفاع ومستلزمات الجيوش البرية والجوية والبحرية وقوات الامن ، والتي ستتضمن مدرعات و مركبات مسيرة عن بعد، وطائرات مسيرة بدون طيار، ونماذج محاكاة للمدن والأهداف، أجهزة رؤية ومراقبة متطورة، أجهزة اتصال حديثة، رادارات، وأبراج الأسلحة التي يمكن التحكم بها عن بعد ، القنابل وذخائر المدفعية، المشبهات ومناظير الرؤية الليلية، و نماذج من الملابس العسكرية ".

وأفاد الكعبي أن المعرض سيشهد توقيع عدد من إتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع عدد من الشركات الاقليمية والعالمية ، موضحاً أن مجموعة انترناشونال جولدن جروب قد نجحت من خلال هذه لاتفاقيات والشراكات في تعزيز مكانتها وريادتها بين الشركات العالمية في المجال الدفاعي والأمني".

وأعرب الكعبي عن اعتزازه بالتطور الذي حققته الصناعات الدفاعية الإماراتية ، مشيدا بتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الاماراتية في هذا القطاع الهام.

وأختتم الكعبي حديثه بالقول:" نسعى لمواصلة مسيرة النجاح التي حققناها بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، ونشيد بجهود الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس التنفيذي وجميع المدراء والعاملين الذين يسعون لانجاح جهودنا في تطوير وابتكار صناعة إماراتية حديثة بالمجال الدفاعي والأمني".