الامارات | "جنايات أبوظبي": المؤبد بحق 3 متهمين لتورطهم بجرائم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب

شكرا لقرائتكم خبر عن "جنايات أبوظبي": المؤبد بحق 3 متهمين لتورطهم بجرائم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنايات في أبوظبي، بوضع ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد، لإدانتهم عن تهم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيها للارتباط.

كما تضمن الحكم الصادر بمعاقبة المتهم الأول م.م عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم، وعن جريمتي صدم دورية الشرطة واتلاف سيارة الدورية للارتباط بالحبس لمدة سنة. وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثانية. وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني س.م عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم.

كما أدانت المتهم الثالث ع.س عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف درهم.

ومن جانبها؛ أكدت النيابة العامة في أبوظبي، أن أمن وسلامة أفراد المجتمع، أولوية قصوى تتكاتف من أجلها جهود الجهات المعنية للتصدي بكل حزم ووفق الضوابط القانونية لكل ما من شأنه ترويع الآمنين أو تهديد سلامة أي شخص أو تعريض حياته للخطر، لينال كل مجرم عقابه بحسب القوانين المقررة، وذلك تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.كما أشادت النيابة العامة بدور شرطة أبوظبي في القبض على المتهمين خلال وقت قياسي والاستجابة السريعة للبلاغ، ليتم ضبط المتهمين وتقديمهم للمحكمة التي قامت بتوقيع أشد العقوبة عليهم بما يشكل رادعاً لكل من يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم المعاقب عليها قانونياً.

وتتلخص تفاصيل الواقعة، في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء تواجد المجني عليهما، حيث فوجئوا بقدوم مركبة بها ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها بالإمساك بها، الا أنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.بينما استطاع المجني عليه الإفلات منهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع المتهمين بالفرار الا أن الشرطة توصلت إليهم بسرعة. وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالصدم عمدًا بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها ومعرضا حياة أفرادها للخطر. فتم القبض على جميع المتهمين واحالتهم إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم احتياطيا وإحالتهم إلى المحكمة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

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