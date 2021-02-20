برعاية رئيس الدولة.. مؤتمر «الدفاع الدولي 2021» ينطلق اليوم

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، تنطلق اليوم أعمال مؤتمر الدفاع الدولي 2021 بنسخته «الهجينة»، في مركز أدنوك للأعمال، وافتراضياً من خلال مختلف منصات التواصل العالمية من الساعة 08:00 صباحاً، وحتى الساعة 02:00 ظهراً.. ويجمع مؤتمر الدفاع المصاحب لمعرضي «آيدكس» والدفاع البحري «نافدكس» 2021 والذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» ومجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، بالتعاون مع وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 26 خبيراً ومتخصصاً من مختلف أنحاء العالم لمناقشة ازدهار وتطور الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، وحمايتهم في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

(أرشيفية)

وتنطلق فعاليات المؤتمر بكلمة افتتاحية لمعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع في دولة الإمارات، والتي يُشير بها إلى دور دولة الإمارات الرئيس في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية، تليها أربع جلسات رئيسة، يشارك بها كوكبة من الشخصيات الإماراتية والعالمية، أبرزهم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي الجلسة الأولى، بعنوان «الفرص الابتكارية في إدارة أنظمة سلسلة التوزيع لحقبة ما بعد كورونا»، بإدارة بدر العلماء، المدير التنفيذي صناعة الطيران، شركة مبادلة للاستثمار. ويُشارك فيها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ومعالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وهيلموت راوخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «دييل الدفاعية»، وتيم كاهيل، نائب الرئيس الأول في «لوكهيد مارتين إنترناشونال».

ويشارك في الجلسة الثانية «حماية الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى في عصر التعاون والمشاركة»، معالي عمر بن سلطان العلماء، ومايكل جوهانسون الرئيس التنفيذي لشركة «ساب»، وهايدي غرانت مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي في الولايات المتحدة الأميركية، وإريك بابين، نائب الرئيس التنفيذي ومسؤول التقنية والابتكار، مجموعة «نافال».

وتتناول الجلسة الثالثة «تعزيز جوانب البحث والتطوير في الصناعات الدفاعية في ظل التغيرات المتسارعة والمعقدة»، ويديرها الدكتور نوح رافور، رئيس العلاقات الدولية في مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة فيصل البناي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مجموعة التكنولوجيا المتقدمة «ايدج»، وطارق عبدالرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، والدكتور عوزي روبين، باحث أول في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، وكيم، يون سيوك، نائب وزير مكتب القوة العسكرية وإدارة الموارد في كوريا الجنوبية، والفريق ثيودوروس لاجيوس هاف، المدير العام للمديرية العامة للاستثمارات الدفاعية والتسليح.

ويختتم المؤتمر أعماله بالجلسة الرابعة وهي بعنوان: «نظرة شاملة لكيفية تماهي الأمن السيبراني مع حقبة التحول الرقمي»، بمشاركة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، واللواء بحري دينيش كومار تريفادي، المدير العام للعمليات البحرية. وتدير الجلسة الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة الأبحاث والابتكار في مركز دبي للأمن الإلكتروني.. ويذكر أن اللجان المنظمة لمعرضي «آيدكس» و«نافدكس» ومؤتمر الدفاع الدولي تطبق عدداً من الإجراءات التي تسهل دخول المشاركين والزوار الدوليين من خلال توفير أقصى معايير الصحة والسلامة للجميع، حيث سيتوجب على جميع المشاركين والوفود إبراز نتيجة فحص (كوفيد- 19) «PCR» سلبية، بالإضافة لتطبيق معايير التباعد الجسدي، وارتداء كمامات الوجه خلال المعرضين، وجميع فعاليات المؤتمر.