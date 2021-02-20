الامارات | 3140 إصابة بـ «كورونا» و20 وفاة خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3140 إصابة بـ «كورونا» و20 وفاة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 169 ألفاً و526 فحصاً جديداً، أمس، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 3140 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 365 ألفاً و17 إصابة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة 20 شخصاً من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 1093 حالة.

وأعلنت عن شفاء 4349 مصاباً بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 351 ألفاً و715 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تقديم 93 ألفاً و101 جرعة لقاح، أول من أمس، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها، منذ انطلاق حملة التطعيم حتى أمس، خمسة ملايين و466 ألفاً و831 جرعة، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 55.27 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» للمواطنين والمقيمين، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

وأعربت الوزارة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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ملايين جرعة من لقاح «كورونا» قدمتها «الصحة» منذ انطلاق حملة التطعيم.

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