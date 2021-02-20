الامارات | 3 طالبات مواطنات يبتكرن قفازاً ذكياً لرواد الفضاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طالبات مواطنات يبتكرن قفازاً ذكياً لرواد الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت ثلاث طالبات مواطنات بثانوية التكنولوجيا التطبيقية في فلج المعلا، قفازاً ذكياً للأشخاص الذين يذهبون إلى الفضاء (رواد الفضاء)، يتولى قياس معدل ضربات قلب الشخص الذي يرتدي القفاز، والتأكد من أنه في نطاق 50 - 120 نبضة في الدقيقة، وبمجرد تغير النبض أعلى أو أقل من النطاق الطبيعي، سيرسل القفاز رسالة إنذار إلى السلطات المختصة، وتتضمن الرسالة نوع الحالة الطارئة وموقع الشخص للتأكد من حصوله على المساعدة اللازمة. وقالت المعلمة المشرفة على مشروع «القفاز الذكي»، نورة الخاطري لـ«الإمارات اليوم» إن الطالبات في الصف الثاني عشر متقدم، فاطمة سلطان المسافري، ومهرة عبيد الطنيجي، وعزة معضد الشامسي، نفذن مشروع القفاز الذكي، لخدمة رواد الفضاء، موضحة أنه مزود بزر يمكن الضغط عليه في أي لحظة لغرض إرسال رسالة تحذيرية متضمنةً المواقع، ويمكن لهذه الميزة أن تنقذ العديد من الأرواح، حيث يتعين على الشخص الضغط على الزر في حالة حدوث أي أزمة مفاجئة وسيتم إرسال المساعدة المطلوبة من الجهات المختصة على الفور.

وأشارت الخاطري إلى أن كلفة القفاز 500 درهم، والطالبات شاركن في المنتدى الدولي السادس للابتكار وريادة الأعمال، وحفل غرفة الشارقة للمبدعين، وحصلن على المركز الثالث.

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