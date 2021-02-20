الامارات | جامعة الإمارات تُشارك بمبادرات وأفكار نوعية في «أسبوع الابتكار»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تُشارك بمبادرات وأفكار نوعية في «أسبوع الابتكار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة الإمارات عن مشاركتها في أسبوع الابتكار 2021، من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات وأفكار مبتكرة ونوعية على مستوى الدولة في الفترة من 21 إلى 27 فبراير الجاري.

وقال المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الامارات، زكي أنور نسيبة، إن شهر الابتكار يُعدُّ حدثاً وطنياً سنوياً تمّ إطلاقه بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلسِ الوزراء حاكم دبي.

وأضاف أن «دولة الإمارات حققَّت إنجازات ضخمة في 2020، من أبرزها إطلاق (مسبار الأمل) أول مسبار عربي وإسلامي، وتسجيل التاريخ نجاحها في أول مهمة لها إلى كوكب المريخ بعد أن نجح مسبارها الاستكشافي في دخول مدار الكوكب الأحمر، إضافة إلى بدء المرحلة التشغيلية الأولى في محطة برّاكة للطاقة النووية السلمية لتُصبح الإمارات الأولى عربياً في امتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية السليمة لإنتاج الكهرباء».

وتابع أن «الدولة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة استطاعت تحويل التحديات إلى فرص والعبور نحو المستقبل، وحرصت على استمرارية العملية التعليمية في المدارس والجامعات، وبأقصى درجات الكفاءة في ظلّ تداعيات فيروس كورونا». وأكد نسيبة أن «جامعة الإمارات ملتزمة بالمشاركة في رصد التحديات ومواجهتها من خلال ركائز أساسية هي: البحث العلمي والتطوير التقني والابتكار، بما يتناسب مع النموّ المتسارع لاقتصادات الدول الناشئة، وزيادة معايير التنافسية في بناء الاقتصاد المعرفي، وإيماناً منها بضرورة المشاركة في بناء القُدرات وغرس ثقافة الابتكار في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي».

وتابع أن «الجامعة ستشارك بجناح مستقل في إكسبو 2020، انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الدولي الضخم وطبيعته، كأحد أبرز المنابر الدولية التي تركزُّ بشكل أساسي على مناقشة القضايا المُلحة والتحديات المعاصرة، ووضع حلول لها». وأشار نسيبة إلى أن «جامعة الإمارات تحرص على خلق بيئة حاضنة للابتكار والمبدعين والمتميزين والكوادر المؤهلة في المجالات الحيوية لدعم التنوّع والنمو الاقتصادي، واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الإمارات».

وقال إنه «على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمرُّ بها العالم جرَّاء جائحة (كوفيد-19)، إلا أننا سنطلق حزمة كبيرة من ابتكارات متعددة ومتميزة للباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة في شهر الابتكار 2021 مع الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة».

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