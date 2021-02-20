الامارات | الطقس غائم جزئياً.. ورطب ليلاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غائم جزئياً.. ورطب ليلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يسود البلاد اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية، وأن يكون رطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، فيما تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصاً على البحر، مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة. وذكر أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية، تراوح سرعتها بين 15 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة.

وأوضح أن موج البحر في الخليج العربي سيكون مضطرباً، ويحدث المدّ الأول عند الـ18:10 والثاني عند الـ06:48، والجزر الأول عند الـ13:07 والثاني عند الـ23:20.

- «الأرصاد» توقّع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشرقية.

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