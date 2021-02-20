الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كمامة

اضطر متطوعون مدنيون، يعملون مع شرطة دبي، لتوعية الجمهور بمخاطر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، في أحد المراكز التجارية، إلى طلب أفراد الشرطة المعنيين، لاتخاذ اللازم مع شخص رفض الاستجابة لطلبهم بارتداء الكمامة.

مخالفة

رغم تخوفه من احتمال وجود دورية شرطة في آخر الطريق، لم يلتزم سائق مركبة بخط السير الإلزامي، وحاول العبور أمام السيارات في نهاية المسرب، لكنه فوجئ بوجود شرطي، وحاول الاعتذار، لكن بعد فوات الأوان.

تأكيد

في ظل وقوع جرائم احتيال أثناء بيع السيارات، خصوصاً تلك التي يعرضها أصحابها للبيع إلكترونياً، يحرص موظفو التسجيل التابعون لهيئة الطرق والمواصلات على سؤال البائع حول ما إذا كان تقاضى ثمن السيارة قبل تسجيلها.

متجر

قدم متعامل مع متجر إلكتروني معروف شكوى بخصوص منتج تعطَّل خلال فترة الضمان. وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر لم يلق أي تجاوب، وعند الاستفسار عن السبب، اكتشف أن المنتج يخضع لسياسة الضمان الخاصة بالشركة المصنعة وليس البائع.

إشغال

على الرغم من الإجراءات الوقائية المطبقة لمواجهة فيروس كورونا، تتجاهل متاجر تصنف بأنها شعبية، بسبب رخص منتجاتها، معدل نسب الإشغال، لتتجاوز الحدود المقررة، ويجد المستهلكون أنفسهم وسط كثافة بشرية يستحيل معها تحقيق شرط التباعد الجسدي.

تنظيم

نوّه مستهلكون بقيام بلدية الفجيرة وجمعية الصيادين بتنظيم سوق السمك والخضراوات المؤقت في منطقة الرغيلات، مؤكدين أن الإجراءات الوقائية المطبقة في السوق شجعتهم على الشراء.

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٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

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