الامارات | محمد بن زايد يستقبل سعد الحريري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل سعد الحريري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الذي يزور الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة إلى جائحة «كوفيد - 19» وتداعياتها على المستويات المختلفة، وسبل التعامل معها، واحتواء آثارها.

واطلع سموه من سعد الحريري على آخر التطورات والمستجدات على الساحة اللبنانية، خصوصاً ما يتعلق منها بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعرب سموه عن تمنياته بنجاح مهمة تأليف حكومة لبنانية تراعي المصلحة الوطنية، وتتجاوز الخلافات، وتكون قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي تحيط بلبنان، مؤكداً وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشعب اللبناني الشقيق لتحقيق تطلعاته إلى الوحدة والاستقرار والتنمية.

من جانبه، قدم رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بنجاح «مسبار الأمل» في الوصول إلى كوكب المريخ.

وثمّن مواقف دولة الإمارات المساندة للبنان على الدوام، ودعمها له في مواجهة جائحة «كورونا»، متمنياً للإمارات وشعبها السلامة من كل مكروه.

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