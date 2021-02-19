100 مدرسة تجري اختباراً معيارياً في «التربية الأخلاقية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

ينظم فريق عمليات مشروع تقييم التربية الأخلاقية 2021، خلال مارس المقبل اختباراً معيارياً لعينة تمثيلية من الطلبة في 100 مدرسة من مختلف مناطق الدولة.

وسيكون اختبار مادة التربية الأخلاقية حضورياً داخل المدارس، من خلال أجهزة لوحية يعمل الفريق المعني على توفيرها للطلبة المرشحين بعد تحميل التطبيق المخصص للاختبار، مع اتباع الإجراءات الآمنة والوقائية.

ويغطي برنامج التربية الأخلاقية أربع ركائز للتعليم والتعلّم هي الشخصية والأخلاق، الفرد والمجتمع، دراسات مدنية، ودراسات ثقافية.

وتحصل كل مدرسة مشاركة في الاختبار على تقرير يسلّط الضوء على أداء طلبتها مقارنة بالمدارس الأخرى في الإمارة نفسها دون كشف هوية الطلبة الذين أدوا الاختبار.

وتقرر أن تكون مدة الاختبار 45 دقيقة، وأن يتضمن سلسلة من الأسئلة متعددة الخيارات. وسيؤدي الطلبة الاختبار على الأجهزة اللوحية، بعد توفير جميع الأدوات والمعدات والبنية التحتية للمدارس المشاركة. يعمل الفريق على توفير جهاز لوحي لكل طالب مع تحميل تطبيق التقييم مسبقاً في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، وإتاحة استخدامه من دون الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي الخاصة بالمدرسة.

ويطبّق التقييم المعياري للتربية الأخلاقية على عيّنة تمثيلية من الطلاب من 100 مدرسة مختارة في مختلف مناطق الدولة، لقياس مهاراتهم في مضمون المناهج الدراسية، من صفوف الثالث والخامس والسابع والتاسع في المدرسة، ويوفر فريق عمليات مشروع تقييم التربية الأخلاقية مراقباً واحداً لكل 25 طالباً في غرفة الاختبار. وإذا كان عدد المرشحين أقل من 15 طالباً في القاعة، فعلى المدرسة توفير مراقب واحد من كوادرها. كما سيكون عليها توفير مساعد، في حال اعتذر المراقب الأساسي عن المهمة لأي سبب، وعدم الاضطرار إلى ترك الطلبة خلال الاختبار دون إشراف.

ويسمح للمرشحين والمشرفين وموظفي المدرسة بدخول غرفة الاختبار، وكذلك موظفي دعم تكنولوجيا المعلومات في حالة الطوارئ الفنية. ويجب ألّا تسمح المدرسة لأي شخص آخر بالدخول إلى غرفة الاختبار، وسيُطلب من جميع الموظفين تقديم إثبات شخصية.

وتخصص كل مدرسة غرفة اختبار واحدة لكل 25 طالباً، وتوزّع المقاعد بناء على المسافة الآمنة، وبشكل لا يسمح لأي طالب برؤية عمل زملائه.

ويرسل فريق عمليات مشروع تقييم التربية الأخلاقية 2021 إلى كل مدرسة فريقاً يتألف من مشرف تقييم واحد، وفريق من منظمي الاستعراضات وقادة الفرق، على أن يرتدي جميع الموظفين الزي الرسمي لمشروع تقييم التربية الأخلاقية مع شعار التعليم الأخلاقي، وبطاقة تعريف بالاسم واللغات الناطقين بها. وفي يوم التقييم، تعقد جلسات الاختبار في الساعة التاسعة صباحاً أو الثانية بعد الظهر، مع إمكانية تخصيص أكثر من جلسة واحدة للمدارس الكبيرة. ويصل فريق عمليات مشروع تقييم التربية الأخلاقية 2021 إلى كل من المدارس المشاركة قبل ساعة على الأقل من الاختبار، لتجهيز الغرف والاستعداد قبل حضور الطلبة مع الالتزام بمسافة التباعد الجسدي في جميع الأوقات. وستكون مدة الاختبار 45 دقيقة ومتاحة باللغتين العربية والإنجليزية. وسيستخدم الطلبة الأجهزة التي يوفّرها الفريق، والتي ستكون معقّمة مسبقاً، ومن دون حاجة الطلبة إلى استخدام الأقلام أو الأوراق.

وخلال الاختبار، يتولى الفريق المعني مهمة التأكد من الحضور والغياب، على أن يوفر جميع الطلبة المشاركين بطاقات هوية. ولن يسمح للطلاب بالوصول إلى أي من الأجهزة الإلكترونية الأخرى أو الهواتف الذكية خلال الاختبار. وإذا أنهى الطالب اختباره مبكراً يمكنه مغادرة القاعة وتسليم الجهاز اللوحي لقائد الفريق، مع عدم السماح بدخوله إلى أي من القاعات الأخرى قبل انتهاء الوقت الرسمي للاختبار.

بروتوكول «كوفيد- 19»

خضع جميع أعضاء فريق مشروع تقييم التربية الأخلاقية 2021 للتطعيم ضد فيروس كورونا، وسيتم توفير شهادات تطعيم لهم، إلى جانب تدريب منظمي استطلاع الرأي لضمان الالتزام بتدابير السلامة في جميع الأوقات، بما في ذلك التباعد الجسدي، وتطهير الأجهزة، واستخدام الكمامات.

قائمة طوارئ

يجب أن تعدّ المدرسة قائمة طوارئ جاهزة بأسماء طلبة مرشحين إضافيين، للاستعانة بهم في حال غياب أحد الطلبة من العينة التمثيلية عن الاختبار، على أن يكون من نفس الجنسية والصف والجنس.