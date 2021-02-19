تمديد إيقاف العمليات الجراحية «غير الضرورية» بدبي

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبدالرؤوف (دبي)

أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن تمديد إيقاف العمليات الجراحية العلاجية الاختيارية غير الضرورية، حتى تاريخ العشرين من مارس المقبل، قابلة للتجديد، وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى التصدي لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19).

وأشارت الهيئة، في كتابها لجميع المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الواحد المرخصة من قبلها، إلى أنه يمكن السماح بالعمليات الاختيارية غير الضرورية، فقط حسب الضرورة، ومدى الحاجة الطبية للحالة الصحية للمريض، وفقاً لتقدير الطبيب المعالج والحالة السريرية لمريض، أو في حالة الطوارئ.

وأكدت الهيئة، أهمية اتخاذ كافة كما يلزم لضمان التقيد التام بما ورد، مشيرة إلى تضافر الجهود وضمان استعداد القطاع الصحي في الإمارة لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للحالات المرضية.