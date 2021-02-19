حمدان بن زايد يعزي أبناء سيف النعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، واجب العزاء إلى أبناء وذوي سيف إبراهيم النعيمي، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة، وأن يسكنه فسيح الجنان، وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «قدمنا خلال اتصال هاتفي واجب العزاء إلى أبناء وذوي المغفور له بإذن الله سيف إبراهيم النعيمي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، نسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون..».