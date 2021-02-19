في تغريده وجهها لسارة الأميري.. وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي يهنئ الإمارات على نجاح «مسبار الأمل»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ مصطفى ورانك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، نظيرته الإماراتية معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، على النجاح الذي حققته الإمارات في «مسبار الأمل»، الذي وصل إلى مداره حول المريخ يوم 9 فبراير الماضي.

وقال «ورانك» في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل اكتشاف جديد في الفضاء من شأنه تعزيز التعاون الدولي، مما سيخدم مصالح السلام العالمي»، مضيفاً «أن نجاح الإمارات في مهمة (مسبار الأمل) التي استثمرت فيها منذ وقت طويل، جدير بالإشادة. فتهانينا لكم».

وردت معالي سارة الأميري، على التهنئة عبر حسابها على «تويتر»، موجهة الشكر للوزير التركي، مضيفة :«نحن نؤمن أيضاً بأن اكتشاف الفضاء كان دائماً وسيلةً لمدّ الجسور ودعم التفاهم الإنساني الجماعي. أتمنى لتركيا رحلة استكشاف فضائي موفقة إلى القمر في 2023، مما سيزيد من مساهمة المنطقة في اكتشاف الفضاء».