أحمد بن سعيد يترأس اجتماع «أمناء محمد بن راشد للطب»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اجتماعه الثاني للسنة الأكاديمية 2020-2021 افتراضياً، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس الجامعة ورئيس مجلس الأمناء، وحضور أعضاء المجلس بهدف مناقشة آخر المستجدات والتطورات ضمن برامج الجامعة الأكاديمية والبحثية وتوجهاتها الاستراتيجية المتمركزة حول محاور التعليم والأبحاث والاستدامة والحوكمة والمشاركة المجتمعية.

حضر الاجتماع الدكتورة رجاء عيسى القرق نائب رئيس مجلس الأمناء، وعوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، والدكتور علوي الشيخ علي نائب المدير العام في هيئة الصحة بدبي وعضو مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله محمد الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، وعبدالله عبدالرحمن الشيباني عضو مجلس الأمناء، والدكتور إيان جرير مدير جامعة كوينز البريطانية في بلفاست وعضو مجلس الأمناء، إضافة إلى الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة.