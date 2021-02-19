بدء صرف الأدوية والمستلزمات الطبية في مستشفى دلما

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أعلنت إدارة مستشفيات الظفرة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن افتتاح صيدلية مستشفى جزيرة دلما الخارجية للدفع الذاتي يومياً، وعلى مدار 24 ساعة، ويتيح القرار أمام الأهالي الحصول على احتياجاتهم الدوائية والعلاجية من صيدلية المستشفى، سواء التي يتم وصفها من خلال الطبيب المعالج، أو الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفات طبية بجانب توفير المستلزمات الطبية أمام الأهالي.

وأوضح حمد خميس المنصوري، المدير التنفيذي لإدارة مستشفيات الظفرة، أن قرار تشغيل صيدلية جزيرة دلما أمام الجمهور وسكان الجزيرة، يأتي في إطار حرص مستشفيات الظفرة على توفير أفضل الخدمات العلاجية والطبية أمام سكان المنطقة، موضحاً أن جزيرة دلما تتميز بطبيعة خاصة، نظراً لبعدها عن اليابسة، وعدم توفر صيدليات، خاصة داخل الجزيرة وكون صيدلية مستشفى جزيرة دلما هي الصيدلية الوحيدة داخل الجزيرة.

وقال: وبناءً عليه تقرر استثناء تلك الصيدلية وفتحها أمام سكان الجزيرة على مدار اليوم، سواء لصرف الأدوية التي تتضمن وصفه طبية من الطبيب المعالج أو الأدوية التي يحتاج إليها المريض دون وصفة طبية، وكذلك المستلزمات الطبية التي يحتاج إليها أهالي الجزيرة.

وأضاف المنصوري: إن كافة الأدوية التي يمكن أن يحتاج إليها السكان سيتم توفيرها بشكل منتظم ودائم أمام السكان، وذلك بناءً على دراسة يتم إعدادها من قبل المتخصصين لتحديد نوعية الأدوية التي يمكن أن يحتاج إليها السكان داخل الجزيرة، وتوفيرها من خلال برنامج تتعامل به مستشفيات الظفرة لضمان توافر الأدوية بشكل منتظم داخل كافة الصيدليات في المستشفيات التابعة لها.

وقال عدد من الأهالي إن القرار يوفر لهم سهولة الحصول على الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والمستلزمات الطبية.