الامارات | «رافد» توفر مخازن لقاح «كوفيد-19» لشركة «جي 42»

شكرا لقرائتكم خبر عن «رافد» توفر مخازن لقاح «كوفيد-19» لشركة «جي 42» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت «رافد»، مؤسسة مشتريات المجموعة للرعاية الصحية التابعة لـ«القابضة»، اتفاقية جديدة مع «جي 42 للرعاية الصحية»، بهدف توفير أحدث الخدمات لتزويد مخازن تبريد لحفظ لقاح «كوفيد-19».

وستتولى «رافد»، في إطار الاتفاقية، الإشراف على الخدمات اللوجستية، بما في ذلك إدارة ونقل وتخزين جرعات اللقاح في المخازن الجديدة، بما يتماشى مع اشتراطات ومعايير دائرة الصحة في أبوظبي.

ويعدّ مركز التوزيع، الذي تشرف عليه «رافد»، مركزاً مخصصاً للأدوية لتلبية متطلبات التخزين في درجات الحرارة المختلفة، بدءاً من معدات الحماية الشخصية والمعدات الطبية، في ظروف تزيد على 20 درجة مئوية، وصولاً إلى إمكانات التجميد العميق، الذي يبلغ (-90) درجة مئوية، بما يمكن من تلبية احتياجات تخزين اللقاح ومناولته بشكل أساسي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«رافد»، راشد سيف القبيسي، إن الاتفاقية تشكّل بداية لخطوات كبيرة تعزز الائتلاف، وتطوّر أوجه التعاون التشغيلي واللوجستي بين الشركتين، من أجل تأمين إدارة ونقل وتخزين لقاحات «كوفيد-19»، بما يضمن التسليم في الوقت المناسب، عبر استخدام وتطبيق أنظمة توزيع عالية المستوى والكفاءة قريباً.

وأضاف أن «شراكتنا مع (جي 42 للرعاية الصحية) في هذه المهمة الجوهرية، ستستفيد منها البشرية في جميع أنحاء العالم».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 للرعاية الصحية»، آشيش كوشي، إن هذه الشراكة تعزز دور (جي 42)، بصفتها شركة عالمية رائدة تقود جهود مكافحة الفيروس الذي أصاب العالم بالشلل، وتتيح تلبية جميع متطلبات التخزين المبرد والاحتياجات اللوجستية، مع ضمان التعامل مع اللقاحات بأقصى درجات الدقة والامتثال لمعايير السلامة المتبعة دولياً.

وأضاف أن الاتفاقية تمثل خطوة أولى في سبيل شراكة طويلة المدى مع الأعضاء الآخرين في «ائتلاف الأمل»، وتعكس تقاسم رؤية مشتركة نحو عالم خالٍ من وباء «كوفيد-19».

كما أعلنت «رافد» أن الشركة وقّعت اتفاقية تعاون مع «موانئ أبوظبي»، لإطلاق أكبر مركز مبرد لتخزين وتوزيع الإمدادات الطبية والصحية في الإمارات.

وبموجب اتفاقية التعاون الاستراتيجي، ستوفر «موانئ أبوظبي» أحدث حلول إدارة المستودعات لعمليات «رافد»، بصفتها مزود الخدمات اللوجستية من الطرف الرابع لشركة رافد، في مركز التوزيع بمدينة خليفة الصناعية، الذي يعد الأكبر والأكثر تطوراً من الناحية التقنية في الدولة.

وتضمن الشراكة للأطراف المعنية خدمات سلسة، وتكاملاً يغطي مجالات أعمال متعددة، وتتيح توفير الأدوية والمعدات والمواد الطبية على امتداد سلسلة التوريد المحلية والإقليمية.

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