الامارات | إصابة 6 أشخاص بحوادث مرورية في دبي خلال 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص بحوادث مرورية في دبي خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ستة أشخاص في خمس حوادث مرورية متفرقة، وقعت خلال الـ48 ساعة الماضية، بحسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أكد أن الحوادث وقعت نتيجة أخطاء ومخالفات السائقين.

وأوضح أن الحادث الأول وقع في منطقة القوز الصناعية، حينما اصطدمت مركبة بسكوتر كهربائي، نتيجة عدم الانتباه وقيادة الدراجة في مكان غير مخصص، ما أدى إلى تعرض سائق الدراجة لإصابات بليغة.

وأضاف المزروعي أن الحادث الثاني وقع في منطقة أم الرمول، حينما اصطدمت شاحنة بمركبة، ما أسفر عن إصابة سائق المركبة بإصابات متوسطة، مشيراً إلى أن الحادث الثالث وقع عند نفق الملا بلازا، عندما انحرفت مركبة واصطدمت بالحاجز الإسمنتي ثم تدهورت، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات متوسطة.

وتابع أن الحادث الرابع وقع على شارع الشيخ زايد، حينما انحرفت مركبة عن مسارها نتيجة السرعة الزائدة، واصطدمت بمركبة أخرى، أدت إلى انحرافها وتدهورها، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات بليغة ومتوسطة، مضيفاً أن الحادث الخامس وقع على شارع الاتحاد، حينما انحرفت مركبة من مسارها واصطدمت بالرصيف ثم تدهورت، ما أسفر عن إصابة السائق بإصابات متوسطة.

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