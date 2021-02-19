الامارات | «خليفة التربوية» تعلن أسماء الفائزين أبريل المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «خليفة التربوية» تعلن أسماء الفائزين أبريل المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية مقابلات المرشحين الذين انطبقت عليهم المعايير الخاصة بالمجالات المطروحة للدورة الـ14، فيما ستعلن أسماء الفائزين في أبريل المقبل.

وأكدت الأمين العام للجائزة، أمل العفيفي، أهمية هذه المرحلة التي تأتي ضمن الجدول الزمني للدورة الحالية، ويشارك فيها عدد من المتخصصين في المجالات المطروحة لهذه الدورة. وأوضحت أن المقابلات تتم عبر تقنية الاتصال عن بُعد التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ويتولى المحكمون إنجازها «افتراضياً» مع المرشحين الذين تنطبق عليهم المعايير على المستويين المحلي والعربي، مشيرة إلى أن الجائزة طوّرت البنية التقنية لموقعها الإلكتروني عبر توظيف أحدث التقنيات المتطورة التي تكفل السرية خلال استقبال وتقييم الطلبات.

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