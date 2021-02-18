الامارات | شرطة أم القيوين: فيديو الجريمة المتداول ليس في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أم القيوين: فيديو الجريمة المتداول ليس في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، اليوم، وقوع جريمة قتل في الإمارة، ولفتت إلى أن مقطع الفيديو الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي على أنه في أم القيوين ليس بدولة الإمارات.

وقال اللواء الشيخ راشد بن احمد المعلا، قائد عام شرطة أم القيوين، إن المقطع المصور للجريمة تم تصويره خارج دولة الإمارات، وليس كما يظهر أنه صوّر في إمارة أم القيوين.

ودعا الجمهور إلى عدم تداول مثل هذه المقاطع التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه من قام بفبركة الفيديو، حسب نص المادة القانونية رقم (21) من القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأوضح أن أجهزة الشرطة في الدولة لديها من قدرات تمكّنها من الوصول إلى مصادر هذه المقاطع والصور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من التقطها أو فبركها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news