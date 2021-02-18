حمدان بن زايد يزور محمد بن بطي

ابوظبي - سيف اليزيد -



زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وذلك في جزيرة خصبة الريم في منطقة الظفرة.

تم خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية التي تجسد خصوصية العلاقة التي تجمع بين القيادة الرشيدة للدولة والمواطنين، سيراً على قيم التراحم والتواصل الأصيلة التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ويسير على نهجها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما تم استعراض عدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين، ومسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.

حضر اللقاء، الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد.



