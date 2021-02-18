اخبار الخليج / اخبار الإمارات

«الأرصاد»: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خاصة على بعض المناطق الساحلية والجزر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً، وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف شرقاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، خاصةً غرباً، وحركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز في نشرته اليومية أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند 06:03 والجزر الأول عند الساعة 11:49 والثاني عند الساعة 23:00.
ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند 15:40 والثاني عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 08:50 والثاني عند الساعة 19:45. 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا