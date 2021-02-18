الامارات | إصابة ستة أشخاص في حوادث مرورية متفرقة بدبي خلال 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ستة أشخاص في حوادث مرورية متفرقة بدبي خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب ستة أشخاص في خمسة حوادث مرورية متفرقة، وقعت خلال الـ 48 ساعة الماضية، حسب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد سيف مهير المزروعي، الذي أوضح أن معظم الحوادث وقعت نتيجة أخطاء ومخالفات مثل عدم الانتباه، والانحراف المفاجئ، والسرعة الزائدة.

وقال العميد سيف المزروعي إن الحادث الأول وقع في شارع داخلي في منطقة القوز الصناعية، حين اصطدمت مركبة خفيفة بدراجة (سكوتر كهربائي)، نتيجة عدم الانتباه وقيادة الدراجة في المكان غير المخصص، الأمر الذي نتج عنه إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة، وتم نقله إلى المستشفى.

وأضاف العميد المزروعي، أن الحادث الثاني وقع على شارع في منطقة أم الرمول، حينما اصطدمت شاحنة بمركبة خفيفة ما أسفر عنه إصابة سائق المركبة الخفيفة بإصابات متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما نتج عنه أضرار متوسطة بالمركبة الخفيفة وبسيطة بالشاحنة.

وبين أن الحادث الثالث وقع على شارع الاتحاد عند نفق الملا بلازا بالاتجاه إلى إمارة دبي، إذ انحرفت مركبة عن مسارها، واصطدمت بالحاجز الاسمنتي الفاصل بين الشارعين ثم تدهورت، وأسفر الحادث عن إصابة السائق بإصابات متوسطة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح العميد سيف المزروعي، أن الحادث الرابع وقع على شارع الشيخ زايد في (شارع خدمات)، حين انحرفت مركبة عن مسارها نتيجة السرعة الزائدة واصطدمت بمركبة أخرى، ونظراً لقوة الاصطدام انحرفت المركبة الأخيرة ثم تدهورت، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات بين البليغة والمتوسطة، فيما لحقت أضرار بليغة بالمركبتين.

وأكد أن الحادث الخامس وقع على شارع الاتحاد بالاتجاه إلى بردبي، حين انحرفت مركبة من مسارها واصطدمت بالرصيف ثم تدهورت، ما أسفر عنه إصابة السائق بإصابات متوسطة، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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