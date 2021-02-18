الامارات | شرطة الشارقة تكرم مواطناً لشجاعته في إنقاذ غريق

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تكرم مواطناً لشجاعته في إنقاذ غريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، العقيد دكتور علي الكي الحمودي، اليوم، المواطن سالم سعيد حمود الدرعي، لشجاعته وإقدامه على إنقاذ شخص من الغرق في مياه البحر بمدينة.

وتعود تفاصيل الحادث، عندما شاهد الدرعي أثناء تواجده مع أسرته على شاطئ البحر، شخصاً في البحر يلوّح بيده طالباً النجدة بعد ما أخذته التيارات البحرية إلى الداخل، فانطلق مسرعاً حتى وصل إلى الغريق الذي كان يصارع الموت، وتمكن من إنقاذه وأجرى له الإسعافات الأولية اللازمة، لحين وصول الإسعاف الوطني.

وأشاد العقيد دكتور الحمودي، بإقدام المواطن الدرعي وشجاعته، وأثنى على إنقاذه حياة إنسان، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار اهتمام شرطة الشارقة بتفعيل دور الشراكة المجتمعية، وبث روح التعاون من أجل بسط الأمن والأمان.

ونوه بالدور الكبير الذي يقوم به أفراد المجتمع ومساهمتهم الفاعلة في الارتقاء بمسؤوليتهم المشتركة تجاه أمن السكان عبر تعاونهم المثمر مع الأجهزة الأمنية بعدم التردد أو التراجع في إنقاذ ومساعدة أي شخص، ما يعكس الصورة الإيجابية في التلاحم.

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