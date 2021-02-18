الامارات | «الصحة» تقدم 89,324 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم 89,324 جرعة من لقاح «كورونا» خلال الـ 24 ساعة الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم، عن تقديم 89 ألفاً و324 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي الجرعات وصل حتى اليوم إلى خمسة ملايين و373 ألفاً و730 جرعة.

ووصل معدل توزيع اللقاح سكانياً إلى 54.33 جرعة لكل 100 شخص.

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