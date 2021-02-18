الامارات | ""صحة دبي" تُصدر دليلاً إرشادياً لإجراءات التعامل مع إصابات الأطفال بـ "كوفيد-19

شكرا لقرائتكم خبر عن ""صحة دبي" تُصدر دليلاً إرشادياً لإجراءات التعامل مع إصابات الأطفال بـ "كوفيد-19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الصحة بدبي أهمية تقيد الطلبة وأولياء الأمور بالإجراءات والتدابير الاحترازية والتعليمات الصحية الصادرة من المدرسة والهيئة المعنية، وعدم ارسال الطفل للمدرسة عند ظهور أعراض المرض أو عند مخالطة شخص مصاب بــ"كوفيد-19"، مع أهمية تجنب حضور التجمعات والاحتفالات، والابتعاد عن المناطق المزدحمة التي تعرّضهم لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا في المجتمع.

كما طالبت الهيئة أولياء الأمور بتثقيف وتعليم الأطفال حول أعراض وعلامات "كوفيد-19"، وطرق الوقاية منها، وأهمية ارتداء الكمامة للأطفال الأكبر من ست سنوات، وتزويد الطفل بعدد كافٍ من الكمامات ومعقم اليدين.

وأوضحت الهيئة خلال الدليل الإرشادي الذي أصدرته أخيراً أعراض المرض والمتمثلة بالحمى وارتفاع في درجة الحرارة (37.5)، السعال، وآلام في الجسم، وضيق وصعوبة في التنفس، وألم في الحلق، وسيلان الأنف، والإسهال، والغثيان، والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق.

وأشارت الى الإجراءات الواجب على أولياء الأمور اتباعها عند ظهور أعراض مرض "كوفيد-19" على الطفل أثناء تواجده في المنزل، ومنها: إبقاء الطفل في المنزل وإبلاغ المدرسة فوراً، وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص الـ PCR، وإذا ظهرت النتيجة سلبية يمكن العودة إلى المدرسة في حال اختفاء الأعراض وتقديم نتيجة الفحص مع الإجازة المرضية/ شهادة حضور لإدارة المدرسة.

وطالبت الهيئة ولي الأمر بضرورة ابلاغ المدرسة فوراً عند ظهور نتيجة إيجابية للطفل، واتباع الإرشادات الطبية والالتزام بإجراءات العزل الصحي، حيث سيتم منح الطفل فرصة التعلم عن بُعد، وعند العودة إلى المدرسة يجب تقديم شهادة خلو من مرض "كوفيد-19"، وذلك عن طريق الطبيب المعالج أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن الخاص بهيئة الصحة بدبي 800342.

وقالت رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي، الدكتورة هند العوضي، إن الهيئة طالبت من خلال الدليل الإرشادي جميع المخالطين للطفل كالأخوة وأفراد الأسرة بضرورة الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، واتباع جميع الإرشادات المتعلقة بالمخالطين.

وقالت إن الدليل الإرشادي حدد الإجراءات التي يقوم بها ولي الأمر إذا ظهرت أعراض "كوفيد-19" على طفله أثناء استخدام وسيلة النقل الخاصة، ومنها: مراقبة أعراض وعلامات "كوفيد-19" أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة، وفي حالة وجود أية أعراض وعلامات: يجب على الطالب العودة إلى المنزل، وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فوراً مع أهمية الالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص، سواء كانت سلبية أو إيجابية، والتقيد بالإرشادات المذكورة.

وفي حال ظهور الأعراض والعلامات المرضية على الطفل قبل ركوب الحافلة فيجب إبقاء الطفل في المنزل وطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة فوراً، بينما لو كان ظهور الأعراض والعلامات المرضية بعد ركوب الحافلة فيجب جلوس الطالب في مقدمة الحافلة، وإبلاغ مسؤول الصحة والسلامة في المدرسة الذي سيقوم باصطحاب الطفل عند الوصول إلى غرفة العزل، وإبلاغ الوالدين لأخذ الطفل وطلب الاستشارة الطبية. كما يجب على الوالدين التعاون مع المدرسة لأخذ الطفل فوراً واتباع الإرشادات الطبية اللازمة.

وأوضح الدليل الإرشادي الإجراءات الواجب اتباعها إذا ظهرت أعراض "كوفيد-19" على الطفل وهو في المدرسة، ومنها: نقل الطفل على الفور لغرفة العزل الصحي، وتقييم حالة الطفل من قبل طبيب/ ممرض المدرسة، وإبلاغ ولي الامر لأخذ الطفل من المدرسة على الفور، وطلب الاستشارة الطبية وإجراء فحص PCR والالتزام باتباع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الفحص، وسواء كانت سلبية أو إيجابية، لابد من التقيد بالإرشادات المذكورة أعلاه.

وقالت الدكتورة هند العوضي إن هيئة الصحة بدبي ستقوم بالتعاون مع المدرسة بتقصي المخالطين إذا كان الطفل مخالطاً لشخص مصاب

بــ"كوفيد-19" في المدرسة، وإبلاغ أولياء الأمور في حال ثبوت مخالطة لأطفالهم لهذه الحالة، ويقصد بالمخالطين الأشخاص الذين كانوا على مسافة أقل من مترين من حالة مؤكدة لـــ"كوفيد-19"، ولمدة تزيد على 15 دقيقة، تبدأ من يومين قبل ظهور الأعراض في الحالة المؤكدة وخلال فترة المرض.

وقالت الدكتورة العوضي: "انه في حال ثبوت مخالطة الطفل لشخص مصاب بـــ كوفيد-19 من خارج المدرسة يجب على الوالدين إبلاغ المدرسة فوراً والالتزام بالحجر الصحي المنزلي 10 أيام من تاريخ آخر مخالطة للشخص المصاب.

كما يجب في الحالتين (المخالطة لشخص مصاب داخل المدرسة أو خارجها)، الالتزام بالحجر الصحي المنزلي لمدة 10 أيام، مع مراقبة أعراض المرض، ومراقبة المخالطين خلال فترة الحجر الصحي، وفي ما يتعلق بالمخالطين الذين لم تظهر عليهم الأعراض بإمكانهم العودة إلى المدرسة بعد إنهاء فترة الحجر الصحي المنزلي (10 أيام).

وأوضح الدليل الإرشادي الإجراءات العامة حالة مخالطة الطفل لشخص مصاب بـــ"كوفيد-19"، حيث لا يتطلب من المخالطين عمل فحص PCR، إلا إذا ظهرت عليهم أعراض المرض خلال فترة الحجر الصحي، وينبغي حينها التوجه لطلب الاستشارة الطبية، وإبلاغ المدرسة بنتيجة فحص PCR وستمنح المدرسة الطفل فرصة التعلم عن بُعد، ولذلك على أولياء الأمور تشجيع أطفالهم على الالتزام بالتعلم عن بُعد، وقبل العودة إلى المدرسة بيومين تقريباً، سيقوم طبيب المدرسة/ الممرض بالتقييم الافتراضي للحالة للتأكد من أن الطفل لا يعاني أعراض وعلامات المرض. وعند السماح للطفل بعد التقييم الافتراضي بالعودة إلى المدرسة، فعليه الذهاب إلى عيادة المدرسة فور الوصول ليتم تقييم حالته الصحية، من أجل السماح له باستئناف الدراسة داخل المدرسة.

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