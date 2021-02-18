الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من خطورة استخدام"الريكفري" لنقل المعدات والآليات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من خطورة استخدام"الريكفري" لنقل المعدات والآليات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي السائقين من خطورة استخدام حاملات المركبات (الريكفري) لنقل المعدات والآليات لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة وكونها غير مجهزة لنقل هذا النوع من المعدات وتعرض مستخدمي الطريق للخطر و على سلامة البنية التحتية للطرق.

ودعت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية أصحاب حاملات المركبات الـ"ركيفري" إلى ضرورة الإلتزام بنقل المركبات الخفيفة حسب تصنيفها وعدم استخدام هذه الحاملات في نقل المعدات والاليات وذلك لوجود حاملات للمعدات مجهزة ومخصصه للنقل بطريقة آمنة.

وأشارت إلى أن حاملات المعدات تحتاج إلى تصريح لنقل المعدات ليلاً ويمنح حسب الأعمال المكلف بها عن طريق العقود والتحرك يكون ليلاً فقط والالتزام بشروط التجهيزات وهي أن تكون مركبة النقل مجهزة بتجهيزات خاصة لنقل المعدات والآليات وأن لا تتجاوز الحمولة أبعاد المركبة وأن يكون ‏أقصى إرتفاع مع المركبة 5 متر، واستخدام مخارج الجسور واللوحات المعلقة.

‏وأكدت المديرية على أهمية الالتزام بتنظيم وترتيب وتثبيت وربط الحمولة بطريقة آمنة بحيث لا تكون معرضة للسقوط أثناء التحرك بالمركبه وأن لا تتعرض الحمولة من حيث إتزان المركبة وقيادتها للخطر والالتزام بخط السير المصرح به وعدم التجاوز و عدم السير في حال وجود الضباب والأمطار.

ولفتت المديرية إلى انها ستقوم بتكثيف حملات الضبط ومخالفتهم استناداً لقانون السير والمرور الإتحادي بالمادة رقم 26 أ وتنص على "قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة: 500 درهم والمادة رقم 9 أ وتنص على "تحميل المركبه الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير: 2000 درهم و 6 نقاط مرورية" والمادة رقم 5 أ وتنص على "قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته او حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر: 3000 درهم" و المادة رقم 75 وتنص على "استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها: 300 درهم و 4 نقاط مرورية.

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