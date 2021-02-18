نظام متكامل لتطوير التوثيق في «كهرباء» الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

بحث سعيد بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مع وفد من هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف برئاسة صلاح سالم المحمود، مدير عام الهيئة، مشروع إعداد نظام متكامل وشامل لإدارة الوثائق الخصوصية لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، من خلال وضع خطط التصنيف، ومدد الاستبقاء، وصولاً إلى عملية تطبيق النظام، وذلك بعد تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة بين الجانبين. كما تم خلال الزيارة مناقشة آليات ترحيل وثائق «كهرباء الشارقة» المعنية بالحفظ الدائم، بناء على أهميتها التاريخية والقانونية، لأمانة الوثائق لحفظها وحمايتها من عوامل الضياع والتلف، إذ تتسم الأمانة بالاشتراطات والإجراءات اللازمة لضمان توفير بيئة مناسبة لحفظ الوثائق فيها وفقاً لأعلى المعايير العالمية. واستعرض السويدي توجهات الهيئة في مجال تطوير الحفظ والأرشفة والتحول الإلكتروني في متابعة الوثائق، مؤكداً سعي الهيئة لتطبيق نظام متكامل لإدارة وثائقها، بالاستفادة من أحدث التقنيات والتكنولوجيا المتبعة في التوثيق والأرشفة الورقية والإلكترونية، وأشاد بجهود هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف. بدوره، ثمن صلاح المحمود جهود «هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة» في سعيها نحو إطلاق المبادرات واستحداث الآليات لحفظ وتداول وثائقها، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، والذي يكتسب أهمية بالغة نظراً لما تختزله الهيئة من وثائق حكومية هامة تعكس جهود وأعمال الإمارة وتحقيق الريادة في مختلف المجالات. وشدد على أهمية تحقيق أهداف الهيئة الإستراتيجية، التي تعكس رؤيتها في أن تكون مرجع الشارقة لتقديم خدمات وثائقية وأرشيفية ومعرفية مستدامة.