الامارات | 3452 إصابة بفيروس «كورونا» و14 وفاة خلال 24 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن 3452 إصابة بفيروس «كورونا» و14 وفاة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 85 ألفاً و681 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي قدمتها حتى أمس، خمسة ملايين و284 وألفاً و406 جرعات، ويرتفع معدل توزيع اللقاح إلى 53.43 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين، سعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 185 ألفاً و502 فحص جديد خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس، والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 3452 إصابة جديدة بفيروس «كورونا». وبذلك، يبلغ مجموع الحالات المسجلة 358 ألفاً و583 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة 14 شخصاً نتيجة تداعيات الإصابة بالفيروس، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 1055 حالة.

وأعربت عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 3570 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 343 ألفاً و935 حالة.

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