الامارات | محمد بن زايد يتلقى رسالة من بوتين خلال استقباله الرئيس الشيشاني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى رسالة من بوتين خلال استقباله الرئيس الشيشاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، رسالة خطية من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة فلاديمير بوتين، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين. جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في أبوظبي، رئيس جمهورية الشيشان الصديقة رمضان قاديروف، الذي سلم الرسالة إلى سموه.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، بالرئيس الشيشاني، وحمّله أطيب تحياته إلى الرئيس فلاديمير بوتين وخالص تمنياته لروسيا وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. كما بحث سموه وقاديروف، علاقات الصداقة والتعاون بين الإمارات والشيشان، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات.

وهنأ رئيس الشيشان، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ودولة الإمارات وقيادتها وشعبها بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى مدار كوكب المريخ في مهمته العلمية التاريخية، فيما أعرب سموه عن شكره وتقديره إلى الرئيس رمضان قاديروف لما أبداه من مشاعر صادقة تجاه نجاح الإمارات في تنفيذ مشروعها العالمي، متمنياً له ولشعبه الصديق التقدم والرخاء.

وأعرب الرئيس الشيشاني عن شكره للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات لمساعداتها ومبادراتها الداعمة لدول العالم خلال ظروف جائحة «كورونا»، مثمناً الإمدادات الطبية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز جهود العاملين في قطاعات الرعاية الصحية في الشيشان في مواجهة الجائحة واحتواء آثارها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news