الامارات | 400 طلب لعضوية «مجالس الشباب المحلية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 400 طلب لعضوية «مجالس الشباب المحلية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت المؤسسة الاتحادية للشباب أكثر من 400 طلب لعضوية مجالس الشباب المحلية في دورتها الخامسة، والتي تهدف إلى الاستفادة من طاقات وأفكار إبداعية شبابية جديدة تعزز مكتسباتها، وإنجازاتها بمسيرة تمكين الشباب الإماراتي من المساهمة الفاعلة في خدمة مسيرة تقدم وازدهار الدولة.

وبعد عملية فرز أولية اشتملت على دراسة معمقة لجميع الطلبات المقدمة للتأكد من استيفاء المتقدمين الشروط الخاصة بعضوية المجالس؛ اختارت لجنة تحكيم مختصة تضم ممثلين عن المؤسسة الاتحادية للشباب، ومن المجالس التنفيذية في حكومات أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، 12 مترشحاً عن كل إمارة، فيما جرى اختيار 10 مترشحين بعد الانتهاء من عملية الفرز النهائية.

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