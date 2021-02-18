الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ملابس

استغرب قراء إصرار المتبرعين على وضع الملابس القديمة بالقرب من الصناديق المخصصة، على الرغم من أنها مملوءة عن آخرها، ووجود تنويه بعدم وضع التبرعات في حال كان الصندوق مملوءاً.

عدوى

رصد قراء في مناطق مختلفة، حالة من عدم الالتزام بالإجراءات والاحتياطات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، لاسيما في طريقة التخلص من الكمامات المستعملة، إذ تُلقى على الطريق العام من دون مراعاة احتمال التسبب في نشر العدوى.

استفسارات

طالب متعاملون مع بنوك وشركات اتصالات برفع المجيب الآلي للرد على استفساراتهم، والعودة إلى خدمة العملاء مباشرة عبر موظفين مختصين، إذ أصبح الوصول إلى أحد الموظفين يستغرق وقتاً طويلاً يصل حتى 30 دقيقة على الهاتف، نظراً إلى عدم تمكن المجيب الآلي من الإجابة عن كل الأسئلة، وعدم فهم الكثير منها.

كمامات

لاحظ قراء ارتداء كثيرين كمامات الوجه المصنوعة من الأقمشة الخفيفة، على الرغم من وجود دراسات عدة تفضل استخدام الكمامات الطبية للوقاية من الفيروسات.

أسعار

أعرب قراء عن اعتقادهم بأن مستشفيات خاصة في الدولة تبالغ في أسعار التحاليل الطبية والعلاج في قسم الطوارئ بشكل لافت، ما يشكل عبئاً كبيراً على حملة البطاقات الصحية الذين يدفعون نسبة من قيمة أي خدمة، ودعوا الجهات المعنية إلى مراقبة تلك المستشفيات.

توصيل

لاحظ متسوّقون أن بعض المواقع الإلكترونية تعلن عن تنزيلات على ما تعرضه من بضائع، لكنها في الوقت نفسه تقوم برفع رسوم الشحن والتوصيل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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