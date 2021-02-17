الامارات | 3 إصابات وحريق بسبب تصادم مركبتين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات وحريق بسبب تصادم مركبتين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطرت فرق الدفاع المدني، في دبي، على حريق شب في مركبة، نتيجة تصادمها مع أخرى، وأسفر الحادث عن ثلاث إصابات متفاوتة.

وأفاد متحدث عن الدفاع المدني بأن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الإدارة في الساعة 8:52، مساء اليوم، عن حادث حريق في مركبة على شارع رأس الخور، قبل مخرج أبوكدرة باتجاه القوز، وعلى الفور تحركت فرقة إطفاء وإنقاذ، تابعة لمركز ند الشبا إلى موقع الحادث، وعند الوصول خلال خمس دقائق، تبين أن الحادث ناجم عن تصادم مركبتين، وتمكنت الفرقة من إخماد الحريق خلال 3 دقائق، وأسفر الحادث عن 3 إصابات، إحداها بسيطة في اليد بسبب الحريق، وإصابتين جراء التصادم، واحترقت مركبة، فيما تضررت الأخرى نتيجة التصادم.

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