رئيس البرلمان العربي يشيد بالتجربة الإماراتية في تمكين الشباب

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، وبالتجربة الإماراتية في تمكين الشباب، من خلال البرامج والخطط الاستراتيجية لتأهيلهم كقادة للمستقبل.

وقال خلال زيارة له إلى مؤسسة وطني الإمارات، إن المؤسسة استطاعت أن تضع بصماتها المتميزة في عدد من المجالات وأصبحت بيت خبرة تتطلع الدول للاستفادة منها، مشيراً إلى المبادرات الهادفة التي تنفذها المؤسسة لكافة فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار لتأكيد الهوية الوطنية، والعمل على إبراز القيم الأصيلة لمجتمع الإمارات.

ولفت معاليه إلى التعاون المثمر بين البرلمان العربي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما تشهده هذه العلاقات من تطور وازدهار في شتى المجالات.

والتقى معاليه، خلال الزيارة، ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، واطلع منه على رؤية وأهداف المؤسسة، وأبرز ما حققته من نجاحات وبرامج نوعية يمكن تعميمها على المستوى العربي والعالمي كبرلمان الشباب ويوم العلم وغيرها من المبادرات.

من جانبه، أعرب الفلاسي عن ترحيب مؤسسة وطني الإمارات للتعاون مع البرلمان العربي لتصميم وتنفيذ مبادرات عربية تساهم في دعم الشباب العربي ليكونوا سفراء وقادة نجاح وإبداع وتميز لبلدانهم، من خلال تبادل الخبرات.

حضر اللقاء محمد بن خليفة المهيري مدير إدارة الاتصال المؤسسي وتميمة محمد النيسر مديرة إدارة الأنشطة الوطنية وخالد جاسم الحوسني مدير إدارة المنظمات الدولية في مؤسسة وطني الإمارات.



