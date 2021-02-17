الامارات | تعديل مواعيد العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد العمل في مراكز الرعاية الصحية الأولية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تعديل ساعات العمل في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتكون من الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، باستثناء المراكز الصحية التي تعمل على مدار الساعة، وكذلك مراكز تقييم حالات "كوفيد-19"، وخدمة طبيب لكل مواطن، ومركز الممزر الصحي (الأمومة والطفولة)، ويدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الأحد المقبل 21 فبراير الجاري.

وقالت المدير التنفيذي للرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، الدكتورة منال تريم، إن الهيئة أجرت هذا التعديل، حرصاً منها على مواكبة الفترة الحالية ومقتضياتها، وضرورة توفير المزيد من الخدمات الطبية لأفراد المجتمع، وقبل ذلك تلبية الطلب المتنامي على خدمات المراكز عالية الجودة، من قبل المتعاملين.

وأضافت أن تعديل ساعات العمل في المراكز الصحية، يعزز في الوقت نفسه من قدرات الهيئة في التصدي لمرض "كوفيد-19"، إلى جانب تحقيق التكامل في الأدوار بين منشآتها الطبية كافة، بما يدعم جهودها في مواجهة هذا المرض العالمي، ويساعدها في الوقت نفسه في توفير خدماتها الطبية الاعتيادية للمتعاملين معها.

وأكدت الدكتورة منال تريم أن "صحة دبي" تمكنت خلال الفترتين الماضية والحالية من توظيف الإمكانات الهائلة لمراكز الرعاية الصحية الأولية بالشكل الأمثل، وذلك لخدمة الناس وإحاطتهم بالمزيد من العناية الطبية، بجميع مقوماتها (الوقائية والتشخيصية والعلاجية).

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