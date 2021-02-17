أڤيڤا تعلن التوسع في الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال تعيين شركاء جدد للقنوات

أعلنت اليوم شركة أڤيڤا، الرائدة عالميًا في برمجيات الهندسة الصناعية، عن توقيع اتفاقيات شراكة مع كل من BASS، ومقرها في مصر، وشركة "بيريتوس" التي يقع مقرها بدولة الإمارات، وذلك لتقديم مجموعة حلول الشركة الهندسية للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. تعمل شركة BASS على تلبية الطلب المتزايد على حلول أڤيڤا في مصر بينما تهتم بيريتوس باحتياجات العملاء في كل من المملكة العربية السعودية وباكستان. وتعمل الشركتان بموجب الشراكة على تعزيز المعرفة بمجموعة منتجات وحلول أڤيڤا وترسيخ مكانة شبكة قنوات الشركة وتواجدها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

في تعليقه على الأمر قال الدكتور طارق أسلم، مدير أڤيڤا في الشرق الأوسط وإفريقيا: "تعد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا منطقة بالغة الأهمية بالنسبة لنا، ونستثمر في مواردنا وشبكة قنواتنا فيها لنتمكن من توسعة قاعدة عملائنا بنجاح ونلبي الطلب المتزايد على حلولنا الرائدة. من أبرز المعايير التي نتطلع إلى توافرها عند اختيار شركائنا الذين بوسعهم تحقيق النمو معنا، خبراتهم في السوق وقدرتهم على التوفيق بين قيمة الأعمال والتركيز على العملاء. لا يقتصر شريكانا الجديدان، وهما BASS و بيريتوس، على تلبية تلك المتطلبات وحسب فهما يتمتعان بنقاط قوة فريدة سيكون لها دور هام وحيوي في مساعدتنا على تحقيق مخرجات الأعمال الرقمية التي نتطلع لتوفيرها لعملائنا."