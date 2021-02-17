إريال الشرق الأوسط تشارك في سوق "رايب" بافتتاح متجر بود للموضة المستدامة في عطلة نهاية الأسبوع"

ستفتتح إريال الشرق الأوسط – إحدى أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال منتجات الغسيل - المتجر المتحرك الثاني للموضة المستدامة Pod Swap Shop في سوق "رايب" اكاديمي بارك في نهاية هذا الأسبوع يومي 18 و 19 ديسمبر 2020. يأتي هذا المتجر كجزء من مبادرة إريال للموضة المستدامة التي تهدف الى زيادة التوعية حول عادات الشراء عندما يتعلق الأمر بالملابس.



يشجع متجر اريال بودز للموضة المستدامة الأشخاص إحضار قطعا من ملابسهم أو عبوات فارغة من المنظفات السائلة، لاستبدالها بقطعة ملابس مفضلة مسبقًا وعلبة من إريال بودز . يقدم المتجر الصديق للبيئة من إريال بودز مجموعة متنوعة من الملابس من علامات معروفة في عالم الموضة مثل "دولشي آند غابانا"،" تيد بيكر"، "هوغو بوس" و "زارا"، كما يشمل قطعا من متجر "ريتولد"، واحد من أبرز المتاجر في مجال الملابس المفضلة مسبقا في دبي.

كمفهوم جديد نسبيًا في المنطقة، تهدف مبادرة متاجر إريال بودز للموضة المستدامة إلى زيادة التوعية حول أهمية استخدام المنظفات عالية الجودة للحفاظ على الملابس نضرة ومشرقة لفترة أطول. والقصد من ذلك هو تثبيط طبيعة الموضة السريعة، وتشجيع الناس على أن يكونوا أكثر وعياً بعاداتهم في التسوق.

يمكن لأي شخص متواجد في سوق "رايب" في نهاية هذا الأسبوع المشاركة من خلال إحضار قطعة من ملابسه لاستبدالها بقطعة اخرى في متجر اريال بودز للموضة المستدامة. لقد أطلقت إريال الشرق الأوسط اول متجر للموضة المستدامة خلال فعالية "بريك آوت دي اكس بي" الشهر الماضي ورحبت بمئات الأشخاص الذين زاروا و شاركوا في مبادرة استبدال الملابس.