محمد بن راشد: الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة «تيانوين-1» لكوكب المريخ. وقال سموه عبر «تويتر»: «نهنئ جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-1 لكوكب المريخ.. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ.. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية».

وسيقضي المسبار الصيني، شهرين إلى ثلاثة أشهر للقيام بمسح لمواقع الهبوط المحتملة، مستخدماً كاميرا عالية الدقة للاستعداد للهبوط في مايو القادم. ويعد الجزء الأكثر تحدياً خلال هذه المهمة هو الهبوط السلس، وهو عملية مستقلة للمسبار ستستمر ما بين سبع إلى ثماني دقائق. وتم إطلاق مسبار Tianwen-1 إلى المريخ في 23 يوليو الماضي بصاروخ «تشانجين - 5» من مطار «واجان» الفضائي في جنوب الصين، ويبلغ وزن المسبار 5 أطنان، بما فيه 1.3 طن لوزن منصة الهبوط و3.7 طن لوزن المحطة المدارية، وتم تزويد المسبار بـ 13 جهازاً حديثاً لقياس مواصفات المريخ. وسيستخدم المسبار شكله الديناميكي الهوائي ومظلة وصاروخاً كابحاً لإبطاء سرعته وأرجلاً مخففة للصدمات عند الهبوط. وبعد الهبوط، سيتم إطلاق مركبة التجوال للقيام بالاستكشاف العلمي مع عمر افتراضي متوقع لا يقل عن 90 يوماً مريخياً، حوالي ثلاثة أشهر من أيام الأرض، وستقوم المركبة المدارية، وعمرها التصميمي عام مريخي واحد، أي حوالي 678 يوماً من أيام الأرض، بنقل الاتصالات لمركبة التجوال خلال قيامها بأعمال الرصد العلمي.

وتسعى الصين إلى إنزال مستكشف على سطح المريخ لجمع بيانات عن المياه الجوفية، وربما علامات على وجود حياة قديمة، وفقاً لوسائل إعلام رسمية.