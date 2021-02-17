الامارات | بلدية الفجيرة تخالف 13 منشأة لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية الفجيرة تخالف 13 منشأة لعدم الالتزام بتدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، أن البلدية أجرت زيارات تفتيشية ورقابية، خلال الشهر الماضي، للتأكد من التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، وأسفرت عن تحرير 13 مخالفة وتوجيه 70 إنذاراً. وأفاد بأن 2249 منشأة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، من أصل 2332 منشأة في الإمارة، مشيراً إلى أن البلدية تنفذ حملات وجولات تفتيشية يومية مفاجئة على المنشآت الصحية والغذائية كافة في الإمارة، في إطار حرص البلدية على المتابعة الدائمة للالتزام بالاشتراطات الصحية، وتطبيق التدابير الوقائية التي وضعتها البلدية، وفقاً لأحدث وأفضل المعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، حفاظاً على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار، والتأكد من سلامتهم.

وأشار إلى أن البلدية تبذل جهودها للإسهام في الحد من فيروس كورونا المستجد وتقليل فرص انتشاره، ومواصلة زياراتها التفتيشية على الأغذية ومنافذ بيعها، ومكافحة آفات الصحة العامة والبيئة، بجانب التفتيش البلدي. وأشار الأفخم إلى أن البلدية اتخذت إجراءات لتعزيز الإجراءات الاحترازية في كل المرافق العامة، وفي مقدمتها شواطئ الإمارة والمناطق التابعة لها، والحدائق العامة، وإطلاق حملات توعية وتفتيش فيها، لتوعية مرتادي الشواطئ والحدائق والأماكن الحيوية بأهمية التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بهدف السلامة والوقاية، بهدف تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

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