الامارات | تعرف إلى أحدث إجراءات الحجر المنزلي في أبوظبي للمخالطين والقادمين من السفر

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى أحدث إجراءات الحجر المنزلي في أبوظبي للمخالطين والقادمين من السفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز أبوظبي للصحة العامة، أن إجراءات الحجر المنزلي للمخالطين والقادمين من السفر إلى إمارة أبوظبي، تنص على أن الشخص المخالط لحالة إيجابية إذا كان حاصل على لقاح كوفيد- 19 "مطعم" فإن فترة الحجر الخاص به ستكون 5 أيام فقط ويكون إعادة الفحص بالنسبة له في اليوم الرابع وإزالة الساعة "سوار التعقب" في اليوم الخامس، أما بالنسبة للشخص المخالط "الغير مطعم"، فإن مدة الحجر بالنسبة له ستكون 10 أيام وإعادة الفحص في اليوم الثامن وإزالة الساعة في اليوم العاشر.

وأوضح المركز أن المسافر الغير مطعم، القادم من الدول الخضراء، لن يتم تطبيق الحجر عليه وفي حال امتدت مدة إقامته في الدولة فسيكون ملزماً بإجراء الفحص في اليوم السادس واليوم الثاني عشر من وصوله، وفي حال كان المسافر القادم من الدول الخضراء مطعم فلن يتم تطبيق الحجر المنزلي عليه، وسيكون ملزم بإجراء فحص واحد فقط في اليوم السادس من وصوله، أما المسافر القادم من الدول الأخرى، سواء كان مطعم أو غير مطعم سيتم تطبيق الحجر عليه لمدة 10 أيام وسيكون مطالب بإجراء فحص في اليوم الثامن وسيتم إزالة الساعة من يده في اليوم العاشر.

وأكد المركز أن الفحص مجاني للمسجلين في برنامج الحجر المنزلي فقط، ويمكنه التوجه مباشرة في اليوم المحدد بدون موعد أو أخذ تصريح حركة، مشيراً إلى أن المخالطين المسجلين في برنامج الحجر المنزلي في أبوظبي عليهم إجراء الفحص في مركز زايد بالقاعة الصفراء، أما المسافرين المسجلين والغير مسجلين في برنامج الحجر المنزلي يمكنهم إجراء الفحص في مراكز الفحص من المركبة التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية صحة في مدينة زايد الرياضية، والباهية، والمدينة، والكورنيش، والشامخة، والوثبة.

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