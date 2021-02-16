الامارات | فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية

شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها وتنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الثلاثاء 2021/2/16 وحتى الساعة 11 صباح غدٍ الأربعاء 2021/2/17.

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