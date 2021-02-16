الامارات | حريق يلتهم مركبة على شارع دبي العين

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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يلتهم مركبة على شارع دبي العين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي بلاغاً في الساعة 5:33 مساء اليوم عن حادث حريق في مركبة على شارع دبي العين مقابل منطقة ليوان، وتحركت على الفور فرقة إطفاء وإنقاذ تابعة لمركز ند الشبا إلى موقع الحادث، ووصلت في الساعة 6:39 وتمكنت من إخماد الحريق دون إصابات، فيما أدى الحادث إلى احتراق المركبة بالكامل.
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