الامارات | شرطة دبي تغلق مخيماً صحراوياً وتغرم المنظم 50 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تغلق مخيماً صحراوياً وتغرم المنظم 50 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت شرطة دبي جهودها لرصد مخالفات الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وأغلقت بالتعاون مع دائرة السياحة مخيماً صحراوياً لمدة شهر وفرضت غرامة 50 ألف درهم على المنظم لقيامه بتنظيم تجمع دون الالتزام بالتدابير.

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