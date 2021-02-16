الامارات | تواصل المتابعات الإعلامية العالمية للصورة الأولى من مسبار الأمل للمريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل المتابعات الإعلامية العالمية للصورة الأولى من مسبار الأمل للمريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت وسائل الإعلام العالمية اهتمامها بأول صورة التقطها مسبار الأمل لكوكب المريخ، والتي تشكل بداية سلسلة من البيانات القيمة والمعلومات العلمية الجديدة التي سيرسلها المسبار على مدى عام مريخي كامل يعادل 687 يوماً بالتقويم الأرضي ويرصد الغلاف الجوي لكوكب المريخ بشكل متكامل ويضع البيانات النوعية التي يجمعها في خدمة المجتمع العلمي العالمي.

وانتشرت الصورة التي أرسلها المسبار على مختلف وسائل الإعلام العالمية والمنصات الرقمية والوكالات الإخبارية خلال الأيام القليلة الماضية، جاء أحدثها في "سبوتنيك" و"إكسبرس"، و"أفريكازين"، و"أل بي سي بريطانيا"، وذلك في إطار متابعة شاملة ومستمرة لمختلف مراحل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتسليط الضوء على أهدافه العلمية، والإشادة بالمكانة التي تحققها دولة الإمارات في قطاع استكشاف الفضاء والصناعات المرتبطة به.

ونشر مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أولى الصور التي التقطها مسبار الأمل للكوكب الأحمر، بعد أقل من أسبوع من دخوله بنجاح مدار الالتقاط المقرر له حول المريخ، مما أكد لفريق محطة التحكم الأرضية بالمسبار في مركز محمد بن راشد للفضاء بدبي أن فعالية الأجهزة العلمية الثلاثة المحملة على متن المسبار في أفضل حالتها، وشكل مقدمة ناجحة لمباشرة مهامه العلمية بعد دخوله مداره العلمي خلال الشهرين القادمين ومن ثم بدئه المرحلة العلمية التي تستهدف جمع 1000 جيجابايت من البيانات العلمية غير المسبوقة عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر.

سبوتنك: أول مهمة عربية بين الكواكب ترسل صورتها الأولى

وافتتح موقع "سبوتنك" الإخباري تقريره حول الصورة الأولى التي أرسلها مسبار الأمل بالتغريدة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع أول صورة للمريخ من المسبار والتي قال فيها: "من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ".

واتبعها الموقع بالتغريدة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر تويتر وجاء فيها: "إرسال أول صورة للمريخ بعدسة مسبار الأمل .. بشرى خير، وفرحة جديدة.. ولحظة فارقة في تاريخنا، تدشن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء.. إن شاء الله تسهم هذه المهمة في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل."

وأوضح الموقع أن المسبار دخل إلى مدار الالتقاط حول كوكب المريخ يوم الثلاثاء 9 فبراير الجاري ما شكل نجاحاً لأول مهمة فضائية عربية بين الكواكب، وجعل من الإمارات الدولة الخامسة عالمياً التي تصل إلى الكوكب الأحمر، والثالثة عالمياً التي تحقق هذا الإنجاز من المحاولة الأولى، والأولى عربياً في هذا المضمار.

وأفاد الموقع بأن المهمة الأساسية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" تتمثل في دراسة الغلاف الجوي والظروف المناخية للكوكب الأحمر بجمع المعلومات والبيانات عنه لما يقارب العامين.

الإكسبرس: مسبار الأمل الإماراتي يلتقط شروق الشمس على بركان أوليمبوس في "لحظة فارقة"

ونشر موقع صحيفة "الإكسبرس" البريطانية تقريراً مفصلاً حول نجاح مسبار الأمل في التقاط الصورة المميزة الأولى، على حد تعبير الصحيفة، لكوكب المريخ بعد وصوله إلى الكوكب الأحمر في 9 فبراير 2021 في إنجاز تاريخي أدخل دولة الإمارات نادي الدول الخمس التي نجحت في الوصول إلى الكوكب الأحمر.

وأوردت الإكسبرس محتوى التغريدة التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معتبراً فيها الصورة الأولى التي أرسلها مسبار الأمل "لحظة فارقة".

وعرضت الإكسبرس وصفاً تفصيلياً دقيقاً لمحتوى الصورة التي أرسلها المسبار، شارحة مكوناتها التي ضمت أكبر براكين المريخ والمجموعة الشمسية "أولميمبوس مونس" وهو يواجه أشعة الشمس الأولى، بالإضافة إلى سلسلة من ثلاثة براكين أخرى تظهرها الصورة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن فريق عمل المسبار أن نسبة نجاح دخول مسبار الأمل إلى مدار الالتقاط حول المريخ بعد رحلة استغرقت 7 أشهر في الفضاء العميق كانت 50%، لكن السيناريو الأمثل حصل بالفعل، آملين أن تؤدي الصورة الأولى من مسبار الأمل إلى استكشافات جديدة عن المريخ بما يعود بالفائدة على الإنسانية جمعاء.

ووصفت الصحيفة صورة مسبار الأمل الأولى للمريخ التي تم التقاطها من على ارتفاع أكثر من 25 ألف كيلومتر عن سطح المريخ بـ "المبهرة".

أفريكازين: الإمارات تتلقى أول صورة للمريخ من مسبار الأمل

نشر موقع "أفريكازين" الإخباري تقريراً مفصلاً حول إرسال مسبار الأمل الصورة الأولى لكوكب المريخ بعد رحلة ملحمية تابعها الملايين في دولة الإمارات والمنطقة العربية والعالم واستمرت حوالي سبعة أشهر وقطعت 493 مليون كيلومتر حتى وصلت إلى كوكب المريخ.

ورصد التقرير ترقباً للملايين في دولة الإمارات والمنطقة العربية للصورة الأولى من الكوكب الأحمر لتخلّد نجاح أول مهمة فضائية عربية بين الكواكب. وأفاد الموقع أن الصورة ترصد إشراق الشمس على بركان "أوليمبوس مونس" على كوكب المريخ والتي التقطها أحد الأجهزة العلمية الثلاثة التي يحملها مسبار الأمل من على بعد حوالي 25 الف كيلومتر عن سطح المريخ.

وفصّل التقرير تفاصيل دقة الصورة ونظام العدسات المزدوج الذي يحمله الجهاز الذي التقطها من على متن المسبار، كما وصف الموقع الغيوم الجليدية فوق المرتفعات الجنوبية البادية في أسفل الصورة نحو اليمين، بالإضافة إلى غيوم أخرى في مناطق جغرافية مختلفة، معتبراً هذا النوع من الصور الشاملة بداية لتحقيق أهداف المهمة العلمية لكوكب المريخ والمتمثلة في فهم غلافه الجوي من خلال جمعه بيانات علمية جديدة يصل حجمها حتى 1000 جيجابايت لتتم مشاركتها مع 200 مؤسسة علمية وبحثية وأكاديمية حول العالم.

وأفاد التقرير بأن مسبار الأمل سيكون قادراً على رصد العواصف الغبارية للكوكب الأحمر، وفهم أسباب خسارة الطبقة العليا في الغلاف الجوي للمريخ لجزيئات الأكسجين والهيدروجين.

وأشاد الموقع بالمناورة الحساسة الأولى من نوعها في عالم المهام الفضائية المريخية والتي نفذها مسبار الأمل لدخول مدار الالتقاط يوم 9 فبراير 2021 بتشغيله محركات الدفع العكسي الستة على متنه ذاتياً ولمدة 27 دقيقة أحرق خلالها حوالي 800 كيلوجرام من الوقود والذي يعادل نصف ما يحمله من وقود، بهدف خفض سرعته من 121,000 كيلومتر في الساعة إلى 18,000 كيلومتر في الساعة دون تدخل مهندسي المهمة المتواجدين في محطة التحكم الأرضية بمركز محمد بن راشد للفضاء بدبي.

ونوّه التقرير بنجاحات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" منذ انطلاقته عام 2014 في تحويل مختلف التحديات التي واجهها إلى فرص، حيث عمل المهندسون الإماراتيون على المشروع مع شركاء المعرفة لإنجاز المشروع خلال 6 سنوات في وقت تحتاج فيه مثل هذه المشاريع من 10 إلى 12 عاماً لإنجازها.

أل بي سي: مسبار الأمل الإماراتي يرسل صورة أولى للتاريخ

أما موقع "أل بي سي" الحواري البريطاني فقد أبرز في تقرير له أولى الصور التي التقطها مسبار الأمل عند الساعة 20:36 مساء بتوقيت جرينتش لتظهر سطوع ضوء الشمس على بركان "أوليمبوس مونس" أكبر بركان على سطح كوكب المريخ وفي المجموعة الشمسية.

وأفاد التقرير أن الصورة نجاح جديد يضاف إلى مسيرة أول مهمة فضائية عربية بين الكواكب التي تكللت بالنجاح بدخول مدار الالتقاط يوم 9 فبراير 2021.

وعرض الموقع الصورة الأولى للمريخ كما وردت على صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على تويتر، والتي قال فيها: "من ارتفاع 25 ألف كم عن سطح الكوكب الأحمر.. أول صورة للمريخ بأول مسبار عربي في التاريخ."

وأفاد التقرير بأن المسبار سيدور حول خط الاستواء لكوكب المريخ ليقدم صورة كاملة عن الكوكب كل تسعة أيام، للمساعدة في الإجابة عن أسئلة حيوية حول غلافه الجوي على مدى عام مريخي كامل يعادل 687 يوماً.

واستعرض التقرير أبرز المحطات لرحلة مسبار الأمل حتى دخوله بنجاح مدار الالتقاط يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 في احتفالية تم عرضها على واجهة برج خليفة بدبي، أكبر شاشة عرض في العالم، وتمت متابعة بثها الحي من مختلف أنحاء العالم.

وأصبحت دولة الإمارات مع وصول مسبار الأمل إلى المريخ خامس دولة في التاريخ تصل إلى الكوكب الأحمر، وثالث دولة تبلغه من المحاولة الأولى.

مواقع علمية وبحثية

إلى ذلك، اهتمت مواقع علمية وبحثية متخصصة بالصورة الأولى التي أرسلها مسبار الأمل.

وقال موقع phys.org المتخصص في المتابعات العلمية إن الصورة الأولى التي أرسلها مسبار الأمل شكلت بداية مشجعة لمهامه العلمية الطموحة التي توفر بيانات غير مسبوقة عن الغلاف الجوي للكوكب الأحمر كما تمثل حافزاً للشباب في المنطقة، خاصة أن تشجيع الأجيال الصاعدة على متابعة تخصصات في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

ونشر الموقع تقريره في إطار المتابعات المستمرة له عن رحلة مسبار الأمل المريخية بمختلف مراحلها. ويشكل الموقع جزءاً من الخدمة الإخبارية المتخصصة بالعلوم والتكنولوجيا "ساينس أكس" التي يتابعها أكثر من 5 ملايين شخص في المجتمع العلمي العالمي وتنشر ما يقارب 200 مقال يومياً.

وأفاد الموقع بأن مسبار الأمل كان أول الواصلين إلى كوكب المريخ في شهر فبراير متقدماً على المهمتين الصينية والأميركية المقررتين لهذا الشهر، لافتاً إلى أن الحزمة الأولى من البيانات العلمية الجديدة التي يستهدف جمعها على مدى عام مريخي كامل يعادل 687 يوماً ستتوفر بحلول شهر سبتمبر 2021.

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