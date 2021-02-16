الامارات | الشمس تحدد بدقة اتجاه القبلة في الإمارات ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن الشمس تحدد بدقة اتجاه القبلة في الإمارات ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، إبراهيم الجروان إن موقع غروب الشمس لحظة غروبها يتطابق مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة في الامارات بين 18- 25 فبراير، وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.

وأضاف أن موقع غروب الشمس لحظة غروبها يتطابق مع اتجاه القبلة للكعبة المشرفة بمكة المكرمة في الامارات خلال النصف الثاني من شهري فبراير و كتوبر من كل عام.

وذكر أن الشمس تغرب في الإمارات عموما بين 243 درجة في 22/21 ديسمبر شتاءا فتميل نحو الجنوب الغربي ،و بين 297 درجة في 21 /20 يونيو صيفا فتميل نحو الشمال الغربي ، أما في الاعتدالين فيكون غروبها عند الغرب تماما 270 درجة.و يتطابق موقع غروب الشمس مع اتجاه القبلة بمكة المكرمة ( بين 260 - 258 درجة ) في عموم الامارات ( عدا أقصى المناطق الجنوبية و الغربية ) في موعدين الأول في النصف الثاني من فبراير و تحديدا بين 18-25 فبراير، والثاني في أكتوبر وتحديدا بين 23- 1 أكتوبر، وذلك في عموم المناطق في الامارات (عدا أقصى المناطق الجنوبية و الغربية).

وبذلك يمكن تحديد اتجاه القبلة بكل دقة عبر رصد اتجاه غروب الشمس تلك الأيام.

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