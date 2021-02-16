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163 نزيلاً يستفيدون من «المراقبة الإلكترونية»

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)
استفاد 163 نزيلاً من تطبيق المراقبة الإلكترونية بأبوظبي كبديل عن الحبس الاحتياطي، وذلك باستخدام تقنية السوار الإلكتروني خلال العام الماضي 2020، منهم 119 في أبوظبي، و30 في العين و14 في منطقة الظفرة.
وأوضحت إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، أن المشروع أطلقته شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي كبديل عن الحبس، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها، بناء على حيثيات الأحكام القضائية وقرارات النيابة.
وذكرت أن السوار الإلكتروني يسهم في تنفيذ السياسات العقابية والإصلاحية، بما يضمن تنفيذ العقوبات دون الإضرار بكيان المحكوم وأسرته، كما يتم تعريف المحكومين بكيفية التعامل مع السوار، وتوعيتهم بتبعات عدم الالتزام بذلك طول الفترة المحددة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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