إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وشاح الملك عبدالعزيز لشخبوط بن نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - الرياض (وام)

سلّم صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة سفير الإمارات العربية المتحدة السابق لدى المملكة العربية السعودية، وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية.

ويأتي ذلك إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، نظير ما قام به معاليه من جهود في تعزيز العلاقات الثنائية والمتميزة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

فيصل بن فرحان يسلم شخبوط بن نهيان الوشاح

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعاليه في ديوان الوزارة بالرياض، حيث عبر سموه عن تمنياته بالتوفيق والسداد لمعاليه في مهامه الجديدة وزيراً للدولة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

حضر الاستقبال معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي..