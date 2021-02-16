لقاح «كوفيد- 19» لموظفي «نادي الضباط»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فندق ونادي ضباط القوات المسلحة، حصول أكثر من 90 بالمئة من موظفيه على لقاح «كوفيد- 19» في إطار سعيه للمساعدة على الحد من انتشار جائحة كورونا.

تأتي الخطوة تماشياً مع حملة «ليكن خيارك التطعيم» التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، وهو ما يضع فندق ونادي ضباط القوات المسلحة ضمن أكثر الأماكن تطعيماً في أبوظبي من حيث عدد الموظفين. وقالت شيخة الكعبي، الرئيس التنفيذي لفندق ونادي ضباط القوات المسلحة: «نحن محظوظون وممتنون للجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة أبوظبي لحماية أفراد المجتمع وتوفير جميع السبل للسيطرة الفعّالة على انتشار الفيروس. كما أننا فخورون بحصول 90 بالمئة من فريق عملنا، بمن فيهم بعض أفراد عائلاتهم، على اللقاح خلال حملات التطعيم الثلاث التي أقيمت في مبنى فندق ونادي ضباط القوات المسلحة. ومن خلال دعمهم المستمر، يمكننا الحفاظ على بيئة آمنة لضيوفنا وتقديم خدمات ضيافة فريدة من نوعها».

وجرى إقامة العديد من الجلسات التثقيفية لجميع الموظفين خلال الشهر الماضي للمساعدة في توعيتهم بفوائد اللقاح وتوفير منصة مفتوحة لهم لتوجيه أي أسئلة أو ملاحظات. ويلتزم فندق ونادي ضباط القوات المسلحة بالاستمرار في حملة التطعيم، بهدف ضمان حصول جميع الموظفين المتطوعين على الجرعة الكاملة من اللقاح.