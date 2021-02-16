تكنولوجيا ذكية لتوزيع لقاح «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أطلق مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع شركة «أيديا تك»، تكنولوجيا ذكية ومبتكرة لتوزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد من الشارقة لجميع أنحاء العالم، حيث نجح فريق من العلماء والباحثين في ابتكار وتطوير حافظات تبريد صغيرة وخفيفة تحمل يدوياً، والتي من خلالها يمكن تخزين ونقل اللقاحات بدرجات حرارة ثابتة، وضمن ظروف مناخية متغيرة.

وطورت شركة «أيديا تك» المتخصصة في مجال الهندسة المبتكرة نظام تبريد ونقل، أطلق عليه اسم «سمايل»، وهو نظام ذكي لتبريد اللقاح يمكن أن يقلل من إهدار اللقاحات بمختلف أنواعها نتيجة تلفها بتعرضها لدرجات حرارة عالية خلال العمليات اللوجستية، بما في ذلك لقاحات «COVID-19»، وتحديداً في المناطق النائية ذات البنية التحتية الضعيفة، وفي أي البلدان المتقدمة والنامية، بالإضافة لخدمة الشخاص الذين لا يستطيعون السفر إلى نقاط التطعيم.

ونظام «سمايل» وسيلة فعالة لنقل اللقاحات في المركبات أو على الأقدام أو الدراجات أو الزوارق، كما يمكن أن هذا النظام يوفر أيضاً تخزيناً موثوقاً به للاختبار على نطاق واسع.

ويعمل نظام «سمايل» المانع للتجمد والآمن من التعطل على تقليل الفاقد إلى أقل من 5 في المائة، ويحافظ نظام «سمايل» على اللقاحات والعينات الحيوية عند درجة حرارة ثابتة لمدة 3 إلى 6 أيام حتى أثناء الاستخدام، ويتم تحقيق ذلك من خلال استخدام كيس ثلج مخصص من نظام لقفل الهواء الحاصل على براءة اختراع.

وقال حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار: إن هذا المشروع يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بالاستثمار في القطاع الابتكاري في الإمارة، وحرصه على دعم واحتضان مؤسسات ومراكز البحث والتطوير من مختلف أرجاء العالم، وهذا الإنجاز والتعاون مع شركة «ايديا تك» ما هو إلا مؤشر ليس فقط على الصناعة الذكية إنما الاستثمارات الذكية التي بدأت بالتوافد إلى المجمع الذي يعد مفخرة علمية للإمارة في مسيرتها التطويرية. وأضاف: «أدّت الاستراتيجية التي يتبناها مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار من خلال منظومة بحثية متطوّرة إلى تشجيع العديد من الشركات المحلية والإقليمية والدولية على الدخول في شراكات مع المجمّع وفي مثل هذه الأزمات العصيبة، تظهر القيمة الحقيقية لمثل هذه الاستراتيجيات والرؤى».