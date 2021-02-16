1.7 مليار درهم مشاريع عمرانية لـ«أشغال الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)‏

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة خلال العام الماضي العديد من المشاريع الخدمية والعمرانية والصيانة العامة والتصميم، حيث تم إنجاز 90 مشروعاً عمرانياً تم تسليمه مبدئياً، و60 مشروعاً تم تسليمها بشكل نهائي، و72 مشروعاً خدمياً خاصاً بالتوصيلات والتوريد، و65 مشروعاً خاصاً بالتأثيث والتصميم الداخلي، و68 مشروعاً خاصاً بالصيانة، و60 مشروعاً مصمماً داخلياً والدائرة فيها الاستشاري، بقيمة إجمالية بلغت بلغت 1.7 مليار درهم.

وقال المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة: إن الأعمال الإنشائية استمر تنفيذها واستكمالها على الرغم من تحديات/‏‏‏كوفيد-19/‏‏‏..مشيراً إلى أن من أبرز المشاريع المنجزة مشاريع تخدم القطاعات الأكاديمية والتعليمية والثقافية، منها مجمع القرآن الكريم والمقهى الأدبي في الحيرة، والمرحلة الثالثة لمشروع سكن طلاب الجامعة القاسمية، ومجلس خورفكان الأدبي، ومجلس كلباء الأدبي، ومبنيان لموظفي مكتبتي مدينة كلباء ووادي الحلو.

وأوضح أن الدائرة انتهت من بناء وتشيد العديد من المساجد بالإمارة خلال العام الماضي، منها مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي، ومسجد بن شملان بمنطقة البستان، ومسكن للإمام وآخر للمؤذن في مسجد المناجاة بالقرائن 4، بالإضافة إلى استبدال كافة وحدات التكييف ومسجد الرق.

وأضاف أن الدائرة أشرفت على عدة مشاريع خاصة بالبنية التحتية والخدمية، كان منها تطوير المحطة الصناعية الخامسة، وإنجاز مرسى عائم لقوارب الصيادين في الخان يسع 80 قارباً، والانتهاء من أعمال التسوية الترابية الشاملة لمناطق السيوح 10 و12 و13، وتنفيذ نافورة مائية في ميدان سيح المهب بمدينة الذيد بالشارقة، والانتهاء من الطريق الجديد المؤدي إلى سارية العلم في مدينة خورفكان وغيرها.

ولفت إلى أن الدائرة أنشأت مجموعة من الأسواق خلال العام الماضي وسلمتها للمشرفين عليها بكل منطقة، منها أسواق الخضار والفواكه والأسماك في منطقة الحمرية بالشارقة، وسوق الجمعة والمواشي والأسماك بالبطائح، وسوق للأعلاف في منطقة المدام، وتنفيذ مشروع محلات تجارية في دبا الحصن، وسوق مخازن المالح بجزيرة الحصن.

الحدائق

وأكد أن الأعمال الإنشائية في الحدائق مستمرة؛ إذ تمت الأعمال الإنشائية في حدائق النوف 3 و4 والقرائن 2و3و4و5 وحديقة العالم الإسلامي. وانتهاء الدائرة من أعمال مشتل وادي الحلو الممتد على مساحة 8 آلاف متر مربع.

تسوية 3692 قطعة أرض

وأوضح أن الدائرة قامت خلال العام الماضي بتسوية 3692 قطعة أرض امتدت على مساحات مختلفة منها على مساحة 8.000.871 متراً مربعاً، وكانت كمية الردم فيها 5.000.806 أمتار مكعبة وكمية القطع 6.645.891 متراً مكعباً، والانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من التسوية الترابية لمنطقة الساف، وأعمال التسوية الترابية لـ 138 قطعة أرض في منطقة القادسية، وتسوية 930 قطعة أرض في الحراي الصناعية بخورفكان.

وأكد السويدي أن الدائرة تمكنت من تحويل جميع خدماتها إلى إلكترونية بنسبة 100 بالمائة وتوحيد عقود المقاولة؛ إذ بلغ عدد زيارات الموقع الإلكتروني للدائرة 32000 زيارة، وأنجزت عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي 5000 معاملة.